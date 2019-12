Funcionários públicos vão ser aumentados 1,88€ por mês

Paulo Ribeiro Pinto Hoje às 07:32 Facebook

Simulações indicam que o ganho dos funcionários públicos é mínimo. O Governo e os sindicatos regressam esta sexta-feira de manhã à mesa das negociações.

É um aumento que dá pouco mais 26 euros ao final do ano para um salário de 1000 euros, isto é, cerca de dois euros por mês. Na quarta-feira, depois de alguma confusão com o valor final para o aumento nominal dos salários da Função Pública, o Governo anunciou que a atualização seria de 0,3% para todos os trabalhadores do Estado.

De acordo com as simulações feitas pela consultora EY, um funcionário público com um rendimento mensal de 1000 euros, ou seja, 14 mil euros brutos anuais, receberá mais 42 euros brutos ao longo de 2020, que resultará num acréscimo de 26,25 euros líquidos. Este valor é apurado depois dos impostos, contribuições para a Segurança Social ou Caixa Geral de Aposentações e o desconto para a ADSE. Ou seja, dividindo por 14 meses, o aumento mensal será de aproximadamente 1,88 euros.

A consultora faz os cálculos sem alterações dos escalões de rendimento ou atualização em linha com a inflação, tal como aconteceu para este ano.

