Fusão criou maior grupo português de domótica

Joaquim Gomes Hoje às 19:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O maior grupo português fabricante de domótica, A-Touch Winwel, foi esta terça-feira anunciado, fruto da fusão das empresas A-Touchinter e Winwel, apostando já no crescimento da sua forte presença no mercado internacional, como Alemanha, França, Suíça, Luxemburgo, Brasil, Argélia, Marrocos, Tunísia e Dubai.

Segundo foi revelado na tarde desta terça-feira, a fusão deu lugar ao maior grupo nacional fabricante de domótica, que será a marca a operar, sob a gerência de Ricardo Costa e de Augusto Miranda, segundo os quais "para se atingir estes objetivos a nova empresa, A-Ttouch Winwel, vai apostar em novos mercados internacionais, como a Grécia, Espanha e Bélgica, integrado com os grandes players".

Ricardo Costa diz que esta fusão "faz da nova empresa líder nacional no desenvolvimento e fabrico de soluções de Domótica aliando a funcionalidade ao design e à simplicidade, uma nova realidade facilitadora do quotidiano".

Quanto à união de todos os recursos da Atouch Winwel traduz-se numa gama de produtos alargada e uma nova robustez empresarial, "que se refletiu já no ano de 2019, com o início do processo de fusão e que se traduziu num crescimento de 73% face ao ano de 2018", revela Augusto Miranda, adiantando que "este ano de 2020 será um ano de desafios com perspetivas de negócio a rondar um milhão de euros".

"O futuro próximo irá trazer novas funcionalidades e novas gamas de produtos como a Atouch Wifi, sem necessidade de recorrer a ligações por cabo evitando obras, o Apple Home Kit, o Google Assistant, uma nova app para interagir ainda com maior facilidade com a sua casa, assim como Din DNS Integrado e Push Notifications", segundo refere Duarte Geraldes, o diretor-geral da Atouch Winwel.

O processo de fusão foi iniciado no segundo trimestre de 2019 e concluído no final do ano, contando a nova empresa, a A-Ttouch Winwel, com uma equipa de 16 colaboradores, encontrando-se sediada em Braga, no polo empresarial do Grupo Bernardo da Costa.