01 Fevereiro 2018 às 21:09 Facebook

Twitter

Um estudo da Organização de Consumidores e Utilizadores (OCU) espanhola que contou com as respostas de 77 mil automobilistas de Espanha, Portugal, Bélgica, França e Itália concluiu que os carros de marcas japonesas e alemãs são os que menos se avariam e, por isso, os que menos gastos exigem. Saiba quais são as marcas e modelos considerados mais fiáveis pelos consumidores.