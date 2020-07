Galp regista perdas de 60 milhões de euros após identificar "transações não autorizadas" de CO2

JN/Agências Hoje às 01:15 Facebook

A Galp identificou "transações não autorizadas" de derivados sobre licenças de emissão de CO2 que "resultaram numa perda de cerca de 60 milhões de euros", anunciou esta terça-feira ao mercado a empresa, garantindo ter a situação "integralmente superada".

"Foram identificadas transações não autorizadas pela empresa de derivados sobre licenças de emissão de CO2 que resultaram numa perda de cerca de 60 milhões de euros", destaca o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa de energia garantiu ainda que a situação se encontra "integralmente superada" após ter "encerrado a totalidade das posições e tomado medidas adequadas no plano interno".

Essas medidas incluem "ações disciplinares e de auditoria, e no domínio do reforço dos controlos operacionais, com vista a precaver a ocorrência de eventos idênticos no futuro".

"Este evento não altera a posição de caixa indicada no 'Trading Update' divulgado ao mercado em 13 de julho, sem que haja impactos financeiros negativos adicionais associados", explica ainda o comunicado.