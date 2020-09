Gás custa mais do dobro a 2,6 milhões de famílias

Ilídia Pinto DV/JN Hoje às 07:41 Facebook

Há 2,6 milhões de lares dependentes das garrafas, que custam o dobro do canalizado.

Há 2,6 milhões de famílias dependentes, ainda, do gás butano em botija. São dois terços dos lares em Portugal, que se situam, sobretudo, fora dos grandes centros urbanos e no interior do país, e para os quais a fatura mensal energética para cozinhar e para tomar banho é mais do dobro dos que têm gás natural.

A Deco, a Associação de Defesa do Consumidor, estima em 600 milhões de euros ao ano o acréscimo na fatura destas famílias comparativamente às que têm gás canalizado, o que equivale a dizer que cada uma delas paga 230 euros a mais por ano. E fala em portugueses "de primeira e de segunda".