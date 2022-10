Gás pela primeira vez abaixo dos 40 euros/MWh desde criação de tecto ibérico

Hoje às 13:05 Facebook

O mecanismo ibérico para reduzir o preço da eletricidade no mercado grossista está, esta quinta-feira, sem aplicação, pela primeira vez desde a criação, dado que o preço do gás está abaixo do teto de 40 euros por megawatt-hora (MWh).

De acordo com a página do Mercado Ibérico de Gás (Mibgas), o preço do gás natural fixou-se hoje em 31,8 euros/MWh, abaixo dos 40 euros/MWh, que os governos português e espanhol estabeleceram como limite máximo a pagar por aquela matéria-prima para produção de eletricidade.

A descida do preço do gás nas últimas semanas, que caiu quase 86% desde o dia 31 de agosto, deixou sem efeito para hoje a aplicação do mecanismo ibérico, aprovado há quatro meses pelos dois países.

Em 31 de agosto, o gás no Mibgas registou um preço 'recorde' de 230,4 euros/MWh.