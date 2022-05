Gasóleo desce sete cêntimos e gasolina sobe um cêntimo na próxima semana

O preço do gasóleo vai sofrer uma descida de sete cêntimos por litro na próxima segunda-feira, segundo as previsões do Ministério das Finanças, divulgadas esta sexta-feira. A gasolina sobe um cêntimo.

A partir de segunda-feira, o preço médio de venda ao público do gasóleo deverá descer 6,8 cêntimos, aponta o Ministério. A variação prevista para 16 de maio é diferente no caso da gasolina, que deverá ficar mais cara um cêntimo.

Estes valores já estão calculados com base na redução do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) que o Governo implementou no passado dia 2. Na próxima semana, "as taxas unitárias do ISP ficarão inalteradas, mantendo-se a aplicação dos descontos atualmente em vigor", confirma o Ministério de Fernando Medina.

Desta forma, acrescenta o Ministério, o alívio global da carga fiscal sobre os combustíveis por via das duas medidas em vigor - mecanismo semanal de revisão de ISP em vigor desde outubro e redução das taxas unitárias deste imposto para o equivalente a uma taxa de IVA de 13% em vigor desde maio - continuará "a totalizar 21,5 cêntimos por litro de gasóleo e 22,5 cêntimos por litro de gasolina".

O mecanismo de atualização do ISP, que assegura a devolução da receita extraordinária do IVA sempre que os preços sobem, será revisto na próxima sexta-feira, dia 20 de maio, informou o Governo.