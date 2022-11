Gasóleo e gasolina vão descer oito cêntimos na próxima semana

Ilídia Pinto (JN/DV) Hoje às 19:28 Facebook

Gasóleo deverá atingir 1,717 euros, o preço mais baixo desde o início de março. Gasolina vai para os 1,705 euros.

Os combustíveis voltam a descer na próxima semana, com uma redução prevista de oito cêntimos por litro quer no gasóleo quer na gasolina. No caso gasóleo será a quinta semana consecutiva com revisões de preço em baixa.

Assim, e tendo em conta os valores médios do mercado, com base nos dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a gasolina simples 95 irá passar a custar cerca de 1,705 euros o litro, que era sensivelmente o que custava na primeira semana de outubro.

Já o gasóleo desce para cerca de 1,717 euros, o valor mais baixo verificado no mercado nacional desde o início de março.

Ainda segundo os dados da DGEG, o preço médio do gasóleo recuou, esta semana, 8,2 cêntimos, sendo que a descida na gasolina foi de 3,8 cêntimos por litro.

Estes valores contemplam já as medidas do Governo para mitigar o aumento do custo dos combustíveis, em consequência da invasão russa à Ucrânia, a 24 de fevereiro, sendo que, para novembro, o Executivo decidiu reduzir a ​​​​carga fiscal em 3,8 cêntimos por litro do gasóleo e em 1,4 cêntimos por litro na gasolina.

Considerando todas as medidas em vigor - o mecanismo aplicável no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13% e o mecanismo de compensação por via de redução do ISP da receita adicional do IVA, decorrente de variações de preços dos combustíveis e a suspensão da atualização da taxa de carbono -, a diminuição total da carga fiscal é de 32,1 cêntimos por litro de gasóleo e 27,6 cêntimos por litro de gasolina durante novembro.

