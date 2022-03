Gasóleo sobe quase 30 cêntimos desde o início da guerra

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 21:13 Facebook

O início da guerra na Ucrânia, a 24 de fevereiro, acelerou a subida do preço dos combustíveis em Portugal. No caso do gasóleo, o preço por litro subiu quase 30 cêntimos.

Se, no dia 1 da guerra, um litro de gasolina e de gasóleo simples custavam 1,816 e 1,660 euros, respetivamente, esta segunda-feira os preços médios terão saltado para 2,01 euros (subida de 29 cêntimos desde o início do conflito), ao passo que o diesel simples deverá estar a rondar os 1,95 euros (19,4 cêntimos mais caro).

As médias de preços verificados a cada segunda-feira só são apuradas à terça-feira, pelo que os valores exatos só serão conhecidos amanhã. No final da semana passada, a previsão apontava para 9,3 cêntimos de subida na gasolina e 13,6 cêntimos no gasóleo a partir de ontem, tendo já em consideração a redução no ISP decretada pelo Governo.