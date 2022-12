Gasolina atingiu barreira dos 2 euros 70 dias este ano

JN/Agências Hoje às 09:12 Facebook

Twitter

Partilhar

A gasolina atingiu e ultrapassou a barreira dos dois euros por litro durante 70 dias este ano, tendo o gasóleo tocado níveis semelhantes em 28 dias, com junho a ter os preços mais elevados.

De acordo com os preços médios publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), no Portal Preços dos Combustíveis Online, o preço mais elevado, de 2,19 euros por litro, no caso da gasolina simples 95, foi atingido no dia 7 de junho, tendo-se mantido por quatro dias.

A gasolina ultrapassou os dois euros pela primeira vez no dia 14 de março, tendo atingido 2,03 euros.

PUB

Já no caso do gasóleo simples, o preço máximo que atingiu, na média da DGEG, foi 2,10 euros, no dia 22 de junho, valor que se manteve nos dois dias seguintes. Este combustível ultrapassou os dois euros no dia 28 de março.

Gasóleo mais caro do que a gasolina

O preço dos combustíveis disparou este ano, com o impacto da guerra na Ucrânia a fazer subir o valor do barril do petróleo, que em junho chegou a ultrapassar os 140 dólares.

Os dados da DGEG mostram, no entanto, uma descida gradual que se acentuou este mês, sendo que, no caso da gasolina, no Natal os preços eram de 1,58 euros por litro. O gasóleo custava, na mesma altura, 1,61 euros, um valor acima do preço da gasolina, algo que aconteceu várias vezes também durante o ano.

O preço médio semanal dos combustíveis, calculado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), sobe esta semana 1,8% na gasolina e 0,3% no gasóleo.

De acordo com o Relatório Semanal de Supervisão dos Preços de Venda ao Público da ERSE, para a semana de 26 de dezembro a 1 de janeiro, o preço eficiente (preço médio semanal) antes de impostos é de 0,813 euros por litro para a gasolina 95 simples e de 1,012 euros por litro para o gasóleo simples.

Após impostos, o preço fica nos 1,631 euros por litro para a gasolina 95 e nos 1,666 euros por litro para o gasóleo.