Gasolina vai subir 7 cêntimos e gasóleo 2. Governo anuncia novo alívio no ISP

O preço da gasolina vai subir sete cêntimos a partir da próxima segunda-feira e o do gasóleo será agravado em dois cêntimos por litro.

O anúncio de um novo pacote de sanções contra a Rússia, com Bruxelas a pretender impor um embargo total à importação de petróleo russo provocou uma subida da cotação Brent e dos produtos refinados nos mercados internacionais, a qual foi agravada pela desvalorização do euro face ao dólar.

Atendendo a esta realidade, anuncia o governo que determinou uma redução adicional do Imposto sobre Produtos Petrolíferos de 1,2 cêntimos por litro de gasóleo e de 2 cêntimos por litro de gasolina, a partir de segunda-feira. Conjugado com o IVA, esta medida vai traduzir-se num "alívio da carga fiscal de 1,5 cêntimos por litro de gasóleo e de 2,5 cêntimos por litro de gasolina"

"Esta redução resulta do mecanismo de atualização semanal do ISP, que assegura a devolução da eventual receita extraordinária do IVA, e voltará a ser reavaliada na próxima sexta-feira, dia 13 de maio", pode ler-se no comunicado do Ministério das Finanças.

Assim, e comparativamente aos valores disponíveis no site da Entidade Nacional para o Setor Energético, extraídos a partir do Balcão Única da Energia, o preço médio de venda ao público da gasolina era ontem de 1,930 euros e o do gasóleo estava nos 1,917 euros por litro, o que significará que, a partir da próxima segunda-feira, a gasolina passará a custar, em média, dois euros o litros e o gasóleo ficará por 1,937 euros.

No comunicado, o Ministério das Finanças lembra que a redução do ISP agora decidida "acresce às reduções de tributação já anteriormente implementadas", as quais, diz, teriam permitido, na última semana, um desconto fiscal aos consumidores de 20 cêntimos por litro em cada um dos combustíveis. Desconto esse que, na verdade, não ocorreu, tendo ficado por cerca de metade. No entanto, tanto a ASAE como a ERSE vieram já garantir que, das ações de fiscalização que realizaram, a redução do ISP decretada pelo governo para produzir um efeito equivalente à descida da taxa de IVA dos 23 para os 13% está a ser bem aplicada pelas petrolíferas.

Quanto à próxima semana, espera o governo que o alívio global da carga fiscal sobre os combustíveis, por via das duas medidas em vigor - a revisão semana do ISP e a redução das taxas unitárias deste imposto equivalente a uma taxa de IVA de 13% - totalize os 21,5 cêntimos por litro de gasóleo e 22,5 cêntimos na gasolina.

