Gasolineira em Valença: "Se não fiar, não vendo. Tenho de cativar o cliente"

Bomba de combustível junto à fronteira com Espanha lança mão de várias estratégias para sobreviver à concorrência espanhola e aos híperes.

José Luís Silva, proprietário desde 2007 de um dos postos de combustíveis (Galp) da cidade de Valença, perto da fronteira, transformou-se numa espécie de merceeiro do combustível para sobreviver à quase imbatível concorrência, em termos de preços, dos hipermercados e das gasolineiras espanholas.

Num raio de poucos quilómetros, há cerca de uma dezena de postos de abastecimento, das mais variadas insígnias. Do lado português, o Intermarché de Valença é o concorrente que mais pesa, sempre com os preços abaixo dos vizinhos ao redor. E depois há os de Tui, cidade fronteiriça de Espanha, ali mesmo ao lado, que atualizam os preços dia a dia, e não deixam margem aos portugueses, com diferenças que já chegaram a atingir 30 ou 40 cêntimos.