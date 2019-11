Gastos com casa, luz e água pesam 17,6% no orçamento das famílias

Hoje às 16:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Os gastos com habitação, água, eletricidade e gás são os que mais pesam no orçamento das famílias portuguesas, o equivalente a 17,6%, abaixo da média da União Europeia, revelam dados divulgados pelo gabinete de estatísticas comunitário.

Segundo o Eurostat, no ano passado, 17,6% dos orçamentos das famílias portuguesas era destinado à habitação e às despesas com esta relacionadas, o que representou uma subida de 2,7 pontos percentuais em 10 anos (comparação face a 2008).

Apesar do aumento, Portugal ainda está abaixo da média da União Europeia (UE) no que toca a este tipo de despesas, que se fixou em 24% em 2018 e que compara com 23,2% em 2008.

É na Finlândia, na Dinamarca e na Eslováquia que a habitação e as despesas a si associadas mais pesam nos orçamentos das famílias, enquanto Malta, Lituânia e Chipre registam as percentagens mais baixas.

No orçamento das famílias portuguesas pesa ainda a alimentação e bebidas (16,4%), os transportes (13,4%), a restauração e hotelaria (13,2%), entre outros bens e serviços.