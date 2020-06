Gastos da CP a limpar grafítis davam para comprar comboio novo

Diogo Ferreira Nunes Hoje às 09:16 Facebook

Limpeza dos desenhos custou 3,4 milhões de euros entre 2008 e 2019.

A limpeza dos grafítis custou à CP nada menos de 3,4 milhões entre 2008 e 2019, despesa que permitiria à empresa comprar um comboio novo.

Só entre 2010 e abril deste ano registaram-se mais de 12 mil atos de vandalismo. A companhia exige ao Estado mais dinheiro para garantir a limpeza de toda a frota.

"O grafíti do material circulante é um ato de vandalismo", refere fonte oficial da CP ao JN/DV. O impacto destas pinturas não é meramente estético.

Em média, limpar cada metro quadrado pintado custa 7,35 euros aos contribuintes. Por ano, a CP gasta entre 250 mil e 300 mil euros neste processo. As pinturas são feitas sobretudo nas linhas urbanas de Lisboa e do Porto e também nas linhas regionais do Vouga, Oeste e Algarve.

Já neste ano, a empresa reforçou as operações de limpeza: criou equipas permanentes para remover grafítis em Sernada do Vouga e em Vila Real de Santo António; no serviço urbano de Lisboa, tem operações nas oficinas de Carcavelos e do Algueirão.

Este esforço custou 158 mil euros nos primeiros quatro meses deste ano e permitiu a remoção de cerca de 19 mil metros quadrados de pinturas.

vandalismo de milhões

A CP, no entanto, só tem autorização do Estado para gastar 250 mil euros por ano, até 2021, na remoção de grafítis.

Com este orçamento, apenas 30% dos desenhos são limpos. "Face à proliferação destas atividades ilícitas, a verba disponível é claramente insuficiente", reconhece a companhia.

Para deixar o material como novo, a empresa teria de investir mais de um milhão de euros por ano na limpeza de toda a frota e ainda gastar dois milhões na pintura, substituição de vidros e de bancos e operações de manobras de material. A reparação implicaria também a retirada temporária do serviço das unidades a cuidar, com um custo adicional de 800 mil euros.

Tudo somado, "estes atos de vandalismo provocam anualmente prejuízos entre três e quatro milhões de euros. Ou seja, o equivalente a comprar um comboio urbano novo todos os anos".

Os autores dos grafítis nos comboios são conhecidos como "writers"e desenham uma assinatura com letras que correspondem ao seu pseudónimo e que se repetem em todos os locais que são pintados.

Limpeza por m2

