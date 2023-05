Gestores ganham 32 vezes mais do que os trabalhadores

A remuneração dos gestores executivos de 16 empresas cotadas na Bolsa portuguesa, às quais se acrescentam mais três, mantiveram, no ano passado, o fosso que os separa da média de rendimentos auferidos pelos respetivos funcionários. A análise foi agora publicada pela revista "Proteste Investe", da Deco.

Tal como tem sucedido nos últimos anos, o campeão da disparidade salarial é Pedro Soares dos Santos, presidente da comissão executiva do grupo Jerónimo Martins, dono dos supermercados Pingo Doce. O gestor auferiu, em 2022, um rendimento, por via do seu cargo na empresa, de 3,72 milhões de euros, um pouco acima dos 3,075 milhões de euros do ano anterior. Os seus funcionários ganham em média 304,5 vezes menos.