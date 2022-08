Golfe no Algarve tem estratégia para poupar água

Adequa vegetação e rega menos área, enquanto aguarda por verbas para recorrer às ETAR. Pressões ambientalistas e questões económicas ditam mudanças.

Os campos de golfe do Algarve garantem que já estão a implementar ações para poupar água, numa altura em que o país enfrenta uma situação de seca. Verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) deverão permitir recorrer a águas residuais, uma opção defendida pelos ambientalistas.

Para regar os cerca de 40 campos de golfe no Algarve (metade dos que existem no país) "são usadas essencialmente águas de barragens, furos e lagoas", diz António Miranda, presidente da Associação Portuguesa de Greenkeepers (APG), para quem a "estratégia futura terá de passar pelo uso de águas residuais tratadas" em larga escala. Atualmente, apenas "dois campos no Algarve regam com águas residuais".