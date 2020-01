Governo admite injeção única de 1,4 mil milhões de euros no Novo Banco

Dinheiro Vivo Hoje às 10:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A injeção única de 1,4 mil milhões permitirá uma poupança importante de cerca de 600 milhões de euros.

O Governo admite injetar 1,4 milhões de euros no Novo Banco, acelerando assim saneamento completo da instituição que nasceu da resolução do antigo Banco Espírito Santo (BES). A solução está a ser estudada com o maior acionista do Novo Banco, o Lone Star, avança o jornal "Público".

O Orçamento do Estado para 2020 prevê que o Novo Banco necessite de uma injeção de 600 milhões de euros este ano, a operação a ser realizada através do Fundo de Resolução. O montante do empréstimo ao Fundo de Resolução tem o limite de 850 milhões de euros.

Apesar do montante de 1400 milhões de euros que está a ser estudado para uma injeção única ultrapassar o valor autorizado, a operação permitirá fechar o valor total da recapitalização do Novo Banco abaixo do valor máximo definido aquando da venda da instituição.

O Lone Star, que comprou 75% do Novo Banco em 2017, acordou que, no âmbito de um mecanismo de capitalização contingente, o Fundo de Resolução poderia ser chamado a injetar um máximo de 3,89 mil milhões de euros, ao longo de um período de oito anos e num máximo de 850 milhões de euros por ano, para recapitalizar o Novo Banco.

O Fundo de Resolução já injetou 1,942 mil milhões de euros no capital do Novo Banco, o que significa que o banco ainda poderia receber mais de 1,9 milhões. A injeção única de 1,4 mil milhões permitirá uma poupança importante de cerca de 600 milhões de euros.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia