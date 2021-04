Governo admite pedir verba adicional de 2,3 mil milhões de euros a Bruxelas

Maria Caetano (JN/DV) Hoje às 16:40 Facebook

Verbas poderão ser utilizadas para capitalização e financiamento de agendas mobilizadoras, segundo ministro Nelson de Souza.

O Governo vai, no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), assumir o compromisso de, em função da procura das empresas, aumentar para até cinco mil milhões de euros o valor de empréstimos pedidos junto do Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência, para capitalizar negócios e investir em inovação.

"Desde que se verifique uma procura quer na área da capitalização ou na área das agendas mobilizadoras de inovação, fica o compromisso inscrito no PRR de se solicitar a utilização de uma verba adicional de 2,3 mil milhões de euros destinados a reforçar a medida de capitalização e da inovação", anunciou no Convento de São Francisco, em Coimbra, na apresentação do documento que em breve será remetido a Bruxelas, após algumas alterações.

Entre as alterações da versão do PRR pós-consulta pública está já o aumento dos fundos para capitalizar empresas e financiar consórcios inovadores em 300 milhões de euros, para um total de 1364 milhões de euros, mas sem impacto para já no montante total de crédito que o governo pretende usar da chamada bazuca europeia. Para já, Portugal pretende usar 2,7 mil milhões de euros a crédito, valor que poderá subir então para cinco mil milhões na condição de haver a procura referida pelo ministro Nelson de Souza.

Em outubro do ano passado, aquando da apresentação do esboço do Plano nacional de Recuperação e Resiliência, o governo previa recorrer a até 4,3 mil milhões de euros do crédito disponibilizado ao país pelo mecanismo europeu, que ascende a 15,7 mil milhões de euros, mas tudo dependendo da forma como os montantes pesassem na dívida, na ótica das regras orçamentais europeias.