Governo anuncia plano de 6112 milhões para o Turismo

O Plano Reativar o Turismo|Construir o Futuro, apresentado esta sexta-feira pelo ministro da Economia, prevê um investimento de 6112 milhões de euros no setor turístico português para ultrapassar a meta de 27 mil milhões de euros de receitas turísticas em 2027.

"O nosso objetivo é chegarmos a 2027 no nível que projetámos em 2017. Em 2017 projetámos um ritmo de crescimento da receita turística que atingisse 27 mil milhões de euros em 2027. A crise podia-nos deixar abaixo deste objetivo. O nosso plano visa colocar-nos nesse nível e até, se possível, superá-lo", afirmou o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, na sessão de apresentação do plano.

Do total de 6112 milhões de euros de investimento previsto no Plano Reativar o Turismo|Construir o Futuro, a maior fatia, de 4075 milhões de euros, será assegurada pelo Banco Português do Fomento, que canalizará uma verba de três mil milhões de euros para apoio às empresas do setor turístico.