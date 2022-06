Governo aperta cerco à precariedade

Alfredo Maia Hoje às 06:56 Facebook

Prevenção de abusos com o período experimental, regras mais apertadas para as empresas de trabalho temporário, proibição de substituição de trabalhadores despedidos por serviços externos e reconhecimento do contrato entre condutores de TVDE e estafetas e as plataformas digitais são algumas novidades da proposta de lei que visa alterar o Código do Trabalho e outros sete diplomas.

Gizado no âmbito da chamada "Agenda do Trabalho Digno e de Valorização dos Jovens no Mercado de Trabalho" e da transposição de duas diretivas da União Europeia sobre "condições de trabalho transparentes e previsíveis" e a "conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores", a proposta reflete também a leitura que o Governo faz das fragilidades dos trabalhadores expostas pela pandemia de covid-19.

O Governo propõe-se "prevenir os riscos de abuso" em relação ao período experimental de 180 dias para as pessoas à procura do primeiro emprego ou em desemprego de longa duração, consagrando a presunção de que não se aplica se não constar no contrato.