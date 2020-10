Governo apresenta OE2021 na terça-feira

JN/Agências Hoje às 19:45, atualizado às 19:50 Facebook

O Governo entrega esta segunda-feira o OE2021 na Assembleia da República e apresenta o documento em conferência de imprensa, amanhã, terça-feira, às 9 horas.

Este é o primeiro Orçamento do Estado do ministro das Finanças João Leão, que sucedeu a Mário Centeno em junho.

O Ministério das Finanças informou, em comunicado, que "o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, e a sua equipa de secretários de Estado apresentam o Orçamento do Estado para 2021, amanhã, 13 de outubro, pelas 9 horas, no Salão Nobre do Ministério das Finanças".

O documento é entregue, esta segunda-feira, à Assembleia da República.