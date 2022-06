Governo aprova despesa de 15,3 milhões de euros para compra da vacina contra a gripe

JN/Agências Ontem às 23:07 Facebook

O Governo aprovou uma verba de cerca de 15,3 milhões de euros para aquisição da vacina contra a gripe para a época 2022/2023, avançou esta sexta-feira à Lusa o Ministério da saúde.

A autorização da realização da despesa pelas cinco Administrações Regionais de Saúde (ARS) para a compra da vacina da gripe foi aprovada na quinta-feira na reunião de Conselho de Ministros.

Questionado pela agência Lusa sobre o montante autorizado, o Ministério da Saúde adiantou que o valor total não pode exceder os 15.352,790,40 euros, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, mais 501 mil euros do que na época gripal de 2021/2022 (14 851 577,85 euros).

No Serviço Nacional de Saúde, a vacina é gratuita para cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos, grávidas para pessoas residentes ou internadas em instituições, para pessoas com algumas doenças específicas, para profissionais de saúde do SNS e para os bombeiros.

Habitualmente, a gripe é curada espontaneamente, mas podem ocorrer complicações, particularmente em pessoas com doenças crónicas ou com 65 ou mais anos. Assim, a vacinação é a melhor prevenção, sobretudo para evitar a doença grave, segundo a Direção-Geral da Saúde.