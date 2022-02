Governo aprova venda da Efacec ao grupo DST

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a venda da empresa Efacec ao grupo português DST. O anúncio foi feito após a reunião do Executivo pelo secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes.

De acordo com o governante, que falou após a reunião do Conselho de Ministros, a proposta da DST foi a que "melhor acautelou os interesses do Estado". Por parte da DST haverá um reforço de capital de 81 milhões de euros.

O processo de seleção para a reprivatização da Efacec durou 17 meses, segundo o secretário de Estado, após a nacionalização dos 71,73% de participação da empresária angolana Isabel dos Santos.