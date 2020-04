Governo corrige erro no cálculo das pensões dos pescadores

Ana Trocado Marques Hoje às 09:03 Facebook

Em causa estava a contagem do tempo de serviço. Associação de profissionais do setor contente com "meia vitória", mas quer retroativos do "roubo" de anos.

A luta começou em 2013. Agora, o Orçamento do Estado reconhece a razão dos pescadores e passa a contar o tempo de serviço pela matrícula na capitania.

A Associação de Apoio aos Profissionais de Pesca (AAPP) vê "uma luz ao fundo do túnel", mas explica que ainda há muito por resolver: os retroativos do "roubo" de anos, a contabilização da contribuição especial dos mestres-patrões e a eliminação do fator de sustentabilidade (-14,7%) que continua a ser aplicado às pensões, apesar de estarmos perante uma profissão de desgaste rápido.