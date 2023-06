Governo não fornece números para "não pôr em causa negócio" da Efacec

Abílio T. Ribeiro Hoje às 19:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro da Economia e Mar recusou, num debate sobre a privatização da Efacec, fornecer números sobre o negócio feito com a Mutares para não "contaminar" o processo de privatização, pedindo sentido de Estado aos deputados.

O debate de urgência foi requerido pelo PSD que pretendia mais esclarecimentos sobre os números que envolveram o negócio. Do lado do Governo, António Costa e Silva sublinhou que a Efacec é "uma grande empresa tecnologia do país e deve ser acarinhada, emprega 2500 trabalhadores", remetendo esclarecimentos para mais tarde.

"Quaisquer números que se revelem num processo desta delicadeza podem contaminar o próprio processo. Tenham sentido de Estado, não ponham em causa este negócio. Estaremos cá para prestar todos e quaisquer esclarecimentos", afirmou o ministro da Economia e do Mar.

PUB

Sobre a proposta do fundo alemão Mutares aprovada pelo Governo, em Conselho de Ministros, na passada quarta-feira, para a privatização da Efacec, António Costa Silva salientou a "credibilidade e sustentabilidade" da empresa, sendo este o projeto com mais "qualidade e sustentabilidade", garantindo que é a proposta que dá mais "conforto" quanto ao futuro da Efacec.

O ministro disse ainda que a privatização da empresa só não aconteceu antes devido à "pandemia": "É muito difícil fazer a privatização da empresa num tempo de colapso da economia global", afirmou.