Governo: números das exportações só poderão voltar a crescer a partir de 2027

O Conselho de Ministros reuniu esta quinta-feira, mais uma vez, para decidir mais medidas no âmbito do plano de recuperação da economia face às consequências da covid-19. O secretário de Estado da Internacionalização admitiu que entre 2020 e 2030 os números das exportações poderão registar um "nível de degradação".

No Palácio da Ajuda, em Lisboa, o Conselho de Ministros voltou a enunciar em conferência de imprensa mais medidas de recuperação da economia portuguesa. Desta vez, as estratégias estão centradas no mercado internacional. Uma das medidas vai passar por reforçar a marca Portugal lá fora, através de um programa nacional de apoio de investidores da diáspora portuguesa e da qualificação de recursos humanos.

Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização, lembrou que a "economia estava a atravessar uma trajetória positiva" relativamente à exportação do mercado de bens e serviços. O governante afirmou que está prevista uma fase de recuperação até 2023, sendo que entre 2020 e 2030 prevê-se que os números registem "um nível de degradação". "Entre 2027 e 2030, os números podem vir a ser crescentes", referindo-se às exportações.