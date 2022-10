Governo quer formar 2800 especialistas em cibersegurança

Os ataques informáticos têm sido mais frequentes e o Governo quer reforçar a cibersegurança através da formação de 2800 especialistas. A proposta de Orçamento do Estado para 2023 prevê um reforço de 41 milhões de euros nesta área e uma dotação de 79 milhões de euros para melhorar a rede informática do Executivo.

No âmbito da digitalização da Administração Pública e do tecido empresarial, está prevista a formação dos primeiros 2800 especialistas em cibersegurança e a instalação de uma rede de 7 centros de competências para apoio especializado nesta área dirigido a pequenas e médias empresas (PMEs) e à Administração Local do continente e ilhas.

"É, pois, imperativo robustecer a cibersegurança nacional e melhorar os níveis de resiliência da sociedade", lê-se no relatório que acompanha a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2023. O Centro Nacional de Cibersegurança vai fazer a formação dos profissionais nas áreas da Saúde e da Justiça. Vai ser criado o polo de inovação digital em cibersegurança (C-HUB). No âmbito do Centro Internet Segura (CIS) será implementado o CIS - Cybersecurity LAB.

A proposta de OE prevê ainda a criação de uma escola de Ciberdefesa, entidade "responsável pelo sistema de formação da ciberdefesa no âmbito das Forças Armadas". O objetivo é a "capacitação de recursos humanos especialmente qualificados para fazer face aos desafios do novo espaço de operações".