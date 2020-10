Governo sobe 10 euros as pensões em agosto, mas BE quer em janeiro

Carla Soares Hoje às 09:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo compromete-se com um aumento de 10 euros nas pensões mais baixas em agosto do próximo ano.

Após reunião sobre o Orçamento do Estado, Bloco de Esquerda e Executivo chegaram, na sexta-feira, a acordo sobre o aumento extraordinário das pensões. Mas o BE vai ainda insistir para que aquela subida ocorra já em janeiro. No salário mínimo nacional (SMN), que está em 635 euros, o Executivo aceita agora mais 24 euros em 2021, embora as esquerdas reclamem os 35 euros prometidos.

Quanto à nova prestação social extraordinária, há avanços significativos. Segundo disseram ao JN fontes envolvidas na discussão, o Governo já não exclui a condição de recursos proposta pelo BE, baseada no rendimento da pessoa e não do agregado, mas o Executivo ficou ainda de enviar uns cálculos sobre esta matéria.