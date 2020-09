Governo vai reduzir valor das portagens na A41

Carla Sofia Luz Hoje às 07:30 Facebook

Ministra da Coesão Territorial admite que os descontos se apliquem a partir de 2021. Porto e Maia reúnem-se com secretário de Estado das Infraestruturas.

O Governo está a preparar a redução do preço das portagens da A41, que serve o Grande Porto. O modelo e a percentagem do desconto a aplicar nas taxas da Circular Regional Exterior do Porto (CREP) ainda estão a ser desenhados, mas o Ministério da Coesão Territorial estima que, num "cenário mais conservador", esta medida estará operacional a partir de 1 de janeiro de 2021.

A isenção do pagamento de portagens na A41, reclamada pelos municípios do Porto e da Maia há vários anos, estará em discussão, esta sexta-feira, no encontro entre os autarcas Rui Moreira e Silva Tiago, com o secretário de Estado das Infraestruturas e o presidente da Infraestruturas de Portugal, Jorge Delgado e António Laranjo, respetivamente. A reunião, que decorrerá na Quinta dos Cónegos, na Maia, surge dias depois da Câmara e da Assembleia Municipal do Porto terem aprovado uma moção para interditar o acesso de camiões à Via de Cintura Interna (VCI). Em alternativa, os pesados que apenas cruzam a Invicta rumo a Sul ou a Norte passariam a circular pela CREP, sem pagar portagens.