Greve dos maquinistas da CP suprimiu 31 comboios durante a madrugada

Os maquinistas da CP-Comboios de Portugal cumprem, este domingo, o segundo dia de um mês em greve. Entre 0 horas e as 8 foram suprimidas 31 ligações.

A greve convocada pelo SMAQ - Sindicato dos Maquinistas começou no sábado e prolonga-se até 1 de maio. No primeiro dia de greve, até às 19 horas, dos 674 comboios programados foram suprimidos 127, o que representa 18,8% de ligações por efetuar.

Hoje, desde 0 horas até às 8, foram suprimidos 31 comboios dos 124 programados e circularam como previsto 93 composições, de acordo com a CP-Comboios de Portugal.

No serviço de longo curso, a CP não suprimiu nenhum comboio e no serviço regional não foram realizadas 11 ligações de 34 estimadas.

Nos urbanos de Lisboa, foram suprimidos 14 comboios de um total de 58 programados e no Porto não se realizaram seis comboios em 21 estimados. Em Coimbra, as duas ligações previstas foram cumpridas.

A greve que teve início este sábado, convocada pelo sindicato SMAQ, prolonga-se até 1 de maio de 2023. Segundo a empresa, "preveem-se perturbações na circulação, com especial impacto no dia 6 de abril", quando este protesto dos maquinistas acumula com outra paralisação convocada pelos sindicatos ASCEF, ASSIFECO, FENTCOP, SINFA, SINFB, SIOFA e STF. Para já não estão decretados serviços mínimos.