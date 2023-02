Greve na Silopor pode ameaçar abastecimento de alimentos

As organizações do comércio e da indústria alimentar temem rutura de alimentos se paralisação da Silopor continuar.

A greve na Silopor, empresa de descarga e armazenagem de granéis sólidos alimentares nos terminais da Trafaria e do Beato, em Lisboa, está a preocupar as organizações de comércio e indústria alimentar, que temem ruturas no abastecimento caso a paralisação não termine brevemente.

Jaime Piçarra, secretário-geral da Associação Portuguesa dos Industriais dos Alimentos Compostos para Animais (IACA), apela ao Governo para que resolva o impasse da greve com os trabalhadores.