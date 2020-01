Greve causa mossa nas escolas e na Saúde

JN Hoje às 07:53, atualizado às 10:40 Facebook

A greve dos funcionários públicos, que começou às zero horas desta sexta-feira, teve os primeiros impactos nos serviços de recolha de lixo e nos primeiros turnos dos hospitais, mas já motivou o fecho de escolas e centros de saúde em vários pontos do país.

A Federação dos Sindicatos da Administração Pública, que convocou a greve a par do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, estima que a paralisação vá ter um impacto acentuado na educação, saúde, tribunais, Segurança Social e autarquias.

Ao nível da Função Pública, a adesão deverá ser elevada, uma vez que as principais estruturas sindicais, Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, afeta à CGTP, e Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap), UGT, estão juntas no protesto.

Sem serviços mínimos decretados, e com professores e funcionários não docentes em greve, as escolas estão a ser muito afetadas por esta paralisação.

Várias escolas do centro da cidade de Coimbra estão encerradas ou sem atividade letiva devido à greve da função pública, sendo uma "espécie de feriado" para alunos e uma "dor de cabeça" para os pais.

No Porto, os sindicatos fazem um balanço "muito positivo" dos efeitos da greve da Função Pública no Hospital de São João, o maior da região Norte, assinalando a paragem de muitos serviços e fortes condicionamentos noutros.

Segundo Mário Jorge Sobrinho, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte (STFPSN), dos 12 blocos operatórios do São João apenas três funcionam, os destinados aos serviços urgentes. No caso da pediatria só funcionam os atendimentos relacionados com oncologia, "o que é perfeitamente compreensível".

Os alunos e pais encontraram os portões da maior parte das escolas do Porto fechados com avisos de que as atividades letivas estavam suspensas por motivos de greve da Função Pública.

"Informa-se que devido à greve do dia 31 de janeiro a escola encontra-se sem atividade letiva", lia-se no aviso afixada na porta principal da Escola Fontes Pereira de Melo. A uns cerca de 300 metros de distância, pais e alunos batiam com o nariz na porta da Escola Secundária Clara de Resende, também fechada devido à greve.

Na Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas, do Porto, as portas também estão encerradas. A história repete-se também na Filipa de Vilhena e noutras escolas como adiantou à Lusa Orlando Gonçalves, do Sindicato das Função Pública do Norte, referindo que recebeu SMS (mensagens de telemóvel) a informar que "muitas escolas estão fechadas".

Em Lisboa, a greve da Função Pública encerrou escolas, enquanto os utentes ainda aguardavam ao início da manhã na sala de espera do Hospital de Santa Maria na expetativa de conseguir uma consulta.

Na educação, em Lisboa, a escola José Gomes Ferreira (secundária) está sem aulas, pelo menos até às 11.30 horas, altura em que entram mais funcionários e a situação pode mudar, segundo um elemento da direção da escola, que anunciou pelas 8.30 horas aos alunos não ter condições para abrir o estabelecimento de ensino.

Também em Benfica, na Escola Básica 1,2,3 e J.I. Pedro de Santarém, a greve de hoje impediu as aulas aos alunos do 2.º e 3.º ciclos, segundo uma nota afixada à entrada do estabelecimento escolar. Outra das escolas afetadas pela greve foi a D. Pedro V, em Sete Rios, que encerrou hoje pela terceira vez em 50 anos por causa de uma greve.

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, da CGTP, convocou uma manifestação nacional para sexta-feira à tarde, em Lisboa.

A Federação Nacional dos Professores e as federações dos médicos (FNAM) e a dos enfermeiros (Fense) e o Sindicato dos Técnicos de Saúde também aderiram.