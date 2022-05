Grupo de trabalho aguarda substituto

Joana Amorim Hoje às 08:35 Facebook

Nomeado em meados de dezembro para apoiar, como todos os anos, no processo de fixação de vagas do concurso nacional de acesso, o grupo de trabalho técnico aguarda, desde o início da posse do novo Governo, a substituição de um dos seus elementos.

Trata-se do atual secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Teixeira, que integrava aquela equipa enquanto diretor do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior. O prazo para apresentação de conclusões, até ao início deste mês, já não é exequível.

Questionado pelo JN, Fontainhas Fernandes, presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior e coordenador do grupo de trabalho, limitou-se a confirmar que "aguarda a indicação de substituto para dar continuidade ao trabalho", processo que estará em tramitação. Sobre o impacto do Impulso Jovens STEAM, Fontainhas Fernandes, conhecido defensor da coesão territorial, não se quis pronunciar.