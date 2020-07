Grupo iad lança novo site institucional

Hoje às 15:52 Facebook

A maior rede europeia de consultores imobiliários independentes lançou um site institucional para dar a conhecer o grupo iad numa vertente corporativa, mas também com foco no recrutamento de colaboradores para as sedes dos países onde está atualmente presente: França, Portugal, Espanha e Itália.

A iad Portugal, à semelhança de cada uma das filiais do grupo, tem o seu próprio site "comercial", mas tem agora também um novo portal para se dar a conhecer.

"Quisemos complementar a nossa comunicação com uma plataforma mais institucional e dar a conhecer a iad numa dimensão internacional. Aqui divulgamos informação sobre o grupo iad para nos darmos a conhecer aos nossos stakeholders, parceiros e também à imprensa", explica Alfredo Valente, CEO da iad Portugal.

"Esta é também uma ferramenta destinada à divulgação de oportunidades de carreira nas sedes da iad nos quatro países onde estamos presentes. Não é uma plataforma destinada ao recrutamento de consultores imobiliários, mas antes de outros perfis que precisemos de recrutar para os nossos serviços centrais de apoio à nossa rede de consultores imobiliários independentes".

"Sendo os media um dos targets primordiais deste site, contemplámos também um Press Room, que reúne as últimas novidades do grupo, bem como diferentes notícias publicadas sobre a iad", explica Carolina Xavier e Sousa, responsável do Departamento de Marketing e Comunicação da iad Portugal,

Fundada em França, em maio de 2008, por Malik Benrejdal, Jérôme Chabin e Sébastien Caille, a iad desmaterializa as agências (lojas), promovendo uma relação de proximidade entre o consultor imobiliário e o cliente.