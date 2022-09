Grupo Inditex com lucros de 1.794 milhões de euros no primeiro semestre

JN/Agências Hoje às 10:30 Facebook

O grupo espanhol Inditex obteve um lucro líquido recorde no primeiro semestre fiscal (fevereiro a julho) de 1.794 milhões de euros, 41% mais do que no mesmo período de 2021.

De acordo com um comunicado da Comissão Nacional de Mercado de Valores (CNMV) espanhola, as vendas alcançaram os 14.845 milhões de euros, numa subida de 24,5% em termos homólogos, sendo as transações positivas em todas as áreas geográficas onde o grupo opera.

O resultado bruto de exploração (o EBITDA, que representa os lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) cresceu 30% - até aos 4.092 milhões de euros - em relação ao período entre fevereiro e julho do ano passado.

Sobre o período em questão, o grupo Inditex, que detém marcas como a Zara, a Stradivarius ou a Massimo Dutti, indica que o movimento e as vendas em loja "aumentaram de forma destacada e mantêm a tendência", e refere que a "diferenciação das lojas" tem sido determinante.

As vendas através da internet têm sido "positivas" no segundo trimestre, sendo que a multinacional espanhola espera que venham a ultrapassar os 30% das vendas totais em 2024.

O grupo de vestuário sublinha que no final do exercício anual (2022) espera uma margem estável (valores brutos), acrescentando que foram efetuadas "novas aberturas" em 24 mercados e que no final de julho contava com 6.370 lojas.