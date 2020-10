TAP com menos 1600 trabalhadores até ao fim do ano

JN/Agências Hoje às 19:59 Facebook

O Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, anunciou esta quinta-feira, no Parlamento, que irão sair 1600 trabalhadores do grupo TAP até ao final do ano, tendo já saído 1200 colaboradores.

O governante, em audição na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, desmentiu dados apresentados pelo Bloco de Esquerda, que apontou a saída de 1500 tripulantes da TAP, referindo que isso seria 80% da força laboral e garantindo que os 1600 trabalhadores que irão sair são de todo o grupo e não apenas da companhia aérea.

"Não podemos manter artificialmente uma dimensão que não tem adesão ao mercado em que estamos hoje a operar", explicou, salientando que isso "implica que no processo de reestruturação seja feito o redimensionamento" da companhia. "Não podemos manter emprego que depois não tem trabalho", rematou.

Rotas da TAP no Porto "são neste momento um prejuízo"

As quatro rotas criadas no aeroporto do Porto, depois de o Estado "tomar uma posição mais assertiva" na TAP, "são neste momento um prejuízo" para a companhia aérea, garantiu o ministro.

Numa audição na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no parlamento, Pedro Nuno Santos disse que as quatro rotas criadas no aeroporto do Porto recentemente, para Amesterdão, Milão, Zurique e Ponta Delgada estão com "46% da lotação em média" e são "neste momento um prejuízo para a TAP".

O ministro revelou ainda que está a ser estudado o reforço da frota da TAP Express/Portugalia, para operar, a partir de Porto e Faro, para outros aeroportos da Europa, em "ligações ponto a ponto", para tentar que a TAP seja "mais competitiva", nomeadamente face às companhias aéreas de baixo custo.