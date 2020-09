Guerra de spreads nos empréstimos apesar da crise

Elisabete Tavares Hoje às 07:41 Facebook

Comprar casa com recurso ao crédito vai passar a ser mais barato. O Bankinter deu, segunda-feira, o pontapé de saída para uma nova onda de descida nos spreads (margem de lucro) no crédito à habitação. O banco espanhol passou a oferecer um spread de 0,95%.

O movimento foi recebido com surpresa pelo setor que vê esta mexida como "um suicídio" para a Banca. Também a Deco foi apanhada de surpresa com este anúncio do Bankinter. "Considerando o atual cenário económico, assim como as perspetivas para os próximos meses, com o esperado aumento do risco de crédito dos consumidores, é com alguma surpresa que registamos esta descida de spreads hoje anunciada, que se poderá enquadrar numa estratégia de aumento da concorrência e tentativa de ganhar quota de mercado", disse Nuno Rico, economista da Deco. "Neste sentido, e considerando que se quebrou uma barreira psicológica, no que aos spreads diz respeito, é previsível que haja resposta de outras instituições de crédito, no sentido de não perder clientes neste produto bancário", adiantou.

Contactados, diversos bancos escusaram-se a apontar se vão ou não acompanhar este movimento iniciado pelo Bankinter.

Até ao dia 5 de agosto, além do Bankinter, eram três os bancos em Portugal a praticar spreads de 1%: Santander, Millennium bcp e ActivoBank. Com spreads de 1,1% estavam outros três bancos: Banco CTT, Crédito Agrícola e EuroBic.

O setor tem estado sob pressão devido à crise provocada pelas medidas adotadas pelo Governo no âmbito da epidemia do novo coronavírus. Portugal seguiu as medidas adotadas por diversos países e decretou o fecho de escolas, comércio e diversos serviços, criando uma das maiores crises de sempre.

Mil milhões de euros de créditos suspensos

Os bancos em Portugal concederam moratória a mais de 741 mil empréstimos. A suspensão dos contratos de crédito permite um adiamento da entrada em incumprimento pelos devedores.

Prestação desce este mês

A Deco tem usado 1% como spread nas suas simulações e já adiantou que a prestação pelo crédito à habitação vai descer este mês nos contratos com Euribor a três e seis meses, face às últimas revisões.