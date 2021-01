Há 15 anos que não se via tanta sardinha no mar

Ana Trocado Marques Hoje às 07:34 Facebook

Stock total aumentou 66% entre 2019 e 2020. Apesar disso, cientistas recomendam redução da quota para este ano. Pescadores recusam e ministro tem esperança em revisão.

Desde 2005 que não nascia tanta sardinha na costa ocidental da Península Ibérica. As pesquisas científicas vêm, agora, dar razão aos pescadores que, com novos dados, querem pescar mais em 2021. Depois de dez anos a "apertar o cinto", recusam continuar com cortes que estão "a matar o setor" e querem triplicar as possibilidades de captura já este ano. O Ministério do Mar tem esperança num aumento, mas não se compromete com valores.

"É um excelente indicador de que o stock está melhor. Já tínhamos tido um bom recrutamento em 2019 e, este ano, de facto, foi o melhor recrutamento dos últimos 15 anos", afirmou, ao JN, Ana Moreno, investigadora do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) e coordenadora do IBERAS0920, o último cruzeiro científico, realizado em conjunto por Portugal e Espanha para avaliar a quantidade de sardinhas bebés no mar.