Há 20 novos hotéis a nascer no Porto, Gaia e Matosinhos

Unidades de luxo instalam-se sobretudo na Baixa da Invicta e no Centro Histórico gaiense. Por baixo da Ponte de Luís I haverá um hotel de charme.

Estão a nascer 20 hotéis no Porto, em Gaia e em Matosinhos. A larga maioria encontra-se em construção. Na Invicta, o interesse imobiliário continua a invadir a Baixa. Com a construção de novos edifícios e as obras para a nova linha de metro, a sala de visitas da cidade transformou-se num estaleiro. Em Gaia, o maior volume de investimento concentra-se no Centro Histórico e na Avenida da República. Já em Matosinhos, a hotelaria dispersa-se um pouco por todo o concelho.

No caso do Porto, de acordo com a Autarquia, no final de 2021 encontravam-se em tramitação 118 processos de licenciamento de unidades turísticas, das quais 87% eram novas. Estima-se que esse investimento poderá rondar os 282 milhões de euros.