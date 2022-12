Há 26 empresas interessadas em implementar a semana de quatro dias

O projeto-piloto da semana de quatro dias de trabalho vai avançar oficialmente em 2023, sendo que os responsáveis de 26 empresas privadas já frequentaram as sessões de esclarecimento do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), realizadas no início de dezembro. A iniciativa não implica a perda de salário para os trabalhadores e é reversível para as empresas, lembra o coordenador Pedro Gomes.

"Se os empresários considerarem que a iniciativa não traz benefícios em termos de competitividade podem voltar atrás", explica Pedro Gomes, coordenador da semana de quatro dias de trabalho em Portugal, o projeto-piloto que vai efetivamente para o terreno no próximo ano. Por agora, estão a decorrer as sessões de esclarecimento das empresas interessadas junto do IEFP, a entidade que terá a responsabilidade de gerir e implementar o novo modelo de trabalho. É também a este instituto que caberá o o financiamento: até um montante máximo de 350 mil euros, lê-se na portaria do Governo publicada esta terça-feira.

O economista explica que o financiamento do IEFP servirá para pagar "a formação e os workshops" dados aos empresários, pelo que não existirá qualquer benefício monetário às organizações que decidam avançar com a semana de quatro dias de trabalho. Uma realidade diferente da que acontece em Espanha, onde será atribuído um subsídio de 150 mil euros a cada empresa. No total, o Orçamento do Estado espanhol dedica dez milhões de euros à iniciativa. O modelo português "torna o processo mais ágil", defende Pedro Gomes. Caso contrário, teria de haver sanções para as empresas que não estivessem a cumprir os requisitos.