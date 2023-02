Há 352 funcionários públicos no ativo com mais de 70 anos

Rita Neves Costa Hoje às 08:40 Facebook

Lei Geral do Trabalho na Função Pública foi alterada há quatro anos para permitir que pessoas com mais de 70 continuem a trabalhar quando se justifique.

Estava a poucos meses de soprar as velas, quando o diretor clínico a chamou e lhe perguntou "o que pensava fazer" a seguir: continuaria a trabalhar ou iria aposentar-se? A médica anestesiologista Idalina Rodrigues faz parte de um conjunto de funcionários públicos a quem foi concedida autorização para continuar a exercer funções após os 70 anos. A 30 de junho do ano passado, eram 352 as pessoas nas mesmas condições, de acordo com dados revelados pelo Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa ao JN.

Em janeiro de 2019, o Governo alterou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas - onde a regra é passar à reforma aos 70 anos - e incluiu uma exceção. "Em caso de interesse público excecional" e desde que fundamentado, o funcionário público pode pedir para continuar a trabalhar. Após 29 de dezembro, dia do seu aniversário, Idalina Rodrigues continuou a vestir a "camisola do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A alteração entrou em vigor há quatro anos.