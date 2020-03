Há cartões com juros duas vezes acima do limite legal

Erika Nunes Hoje às 15:07 Facebook

Consumidores pagam dívida ao longo de anos, mas esta não pára de crescer. Espanha decidiu que se trata de usura e condenou a Wizink.

Há cartões de crédito a cobrar taxas de juro de 37,3% quando o limite máximo atual é de apenas 15,7%. Em Espanha, ao abrigo da lei da usura, a Wizink foi condenada a anular a dívida de um cliente ao qual estava a ser cobrado mais do dobro dos juros médios de mercado num cartão de crédito. Por cá, o Banco de Portugal (BdP) estabelece as taxas máximas admissíveis em cada trimestre para contratos novos, admitindo que possam vigorar para sempre. Os juristas ouvidos pelo JN asseguram que a acusação de usura também pode ser válida em Portugal.

"O valor que gastei foi 1900 euros, o juro que estão a cobrar é de 27%. Não vejo a conta a diminuir, há dez anos que pago e tenho ainda em dívida um valor de 3732,89 euros." O relato é real, de uma cliente portuguesa de um cartão de crédito da Wizink, a segunda marca mais reclamada em 2018 junto do Banco de Portugal. Num caso semelhante, em Espanha, o Supremo Tribunal considerou que os 27% de juros cobrados a uma cliente eram manifestamente usurários, por serem mais do dobro da média de mercado e já terem permitido pagar a dívida com lucro para entidade de crédito.