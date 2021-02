Há empresas a fazer pedido ilegal de testes no regresso ao trabalho

Erika Nunes Hoje às 07:18 Facebook

Orientação que dá alta automática a quem não tem sintomas há três dias gerou insegurança em algumas empresas. Governo alerta que só Medicina do Trabalho pode fazer exames e pede denúncias.

Há trabalhadores impedidos de regressar às empresas após terem estado doentes sem apresentarem teste negativo à covid-19, uma exigência ilegal e desnecessária por parte dos patrões, segundo o Ministério do Trabalho e a Direção-Geral da Saúde (DGS). Os sindicatos denunciam, ainda, que há empresas a pedir sigilo a quem esteve doente para não terem de pagar testes aos colegas que possam ter sido expostos e, eventualmente, encerrar portas.

Diariamente, o número de doentes recuperados da covid-19 eleva-se a vários milhares. Muitos são trabalhadores que, tal como prevê a DGS, desde meados de outubro, têm alta automática ao fim de 10 dias desde o início dos sintomas ou do teste positivo (se estiverem três dias sem sintomas), sem necessidade de obter um exame negativo. Segundo aquela entidade, a carga viral que o doente possa ter já não será suficiente para contagiar terceiros. No entanto, há empresas que exigem o teste negativo como condição para o trabalhador retomar funções, acabando este por ter de fazê-lo no privado, a pagar do próprio bolso, uma vez que o SNS não cobre o custo sem haver indicação para teste.