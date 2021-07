Há empresas que não abdicam da testagem, mesmo sem terem 150 trabalhadores

Sandra Freitas Hoje às 13:14 Facebook

Norma entrou em vigor em junho, mas construtora de Vila Verde já o faz desde maio de 2020: gastou 20 mil euros em testes e material de proteção.

A Direção-Geral da Saúde lançou, em junho, uma norma a recomendar a testagem quinzenal à covid-19 nas empresas com mais de 150 trabalhadores. Mas o medo do vírus é extensível a firmas mais pequenas que, desde o início da pandemia, não abdicaram de investir em testes e material de higiene e proteção. É o caso da construtora Engimov, de Vila Verde, que já gastou milhares de euros para proteger os cerca de 140 trabalhadores.

Helena Lopes, diretora-geral, diz que não foi preciso receberem qualquer norma das autoridades de saúde para, logo no início da pandemia, começarem a prevenir os contágios, tanto dentro do escritório como nas obras. "Estávamos a enfrentar um inimigo invisível e desconhecido, por isso, logo que desconfinamos, em maio do ano passado, fizemos uma testagem de regresso ao trabalho a cerca de 30 pessoas do escritório. Foram testes antigénio para nos apercebermos se alguém tinha tido contacto com o vírus. Não houve qualquer problema e ficamos mais seguros", recorda a responsável.