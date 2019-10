Hoje às 12:04 Facebook

A importância da economia circular, que apenas é aplicada em 9% da economia mundial, foi destacada pela norueguesa Cathrine Barth, Co-Founder da Circular Norway. "Temos desligar o crescimento económico do conceito de consumo crescente de recursos", considerou na abertura dos trabalhos do segundo dia do Portugal Mobi Summit.