Há quase cinco mil desempregados à espera do apoio extraordinário

Verificação obrigatória dos rendimentos do agregado dos requerentes do AERT está a atrasar deferimentos. Pagamentos deverão ocorrer a 14 de setembro.

São quase cinco mil os desempregados que aguardam por uma resposta da Segurança Social ao pedido de Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores (AERT) sob a condição de recursos.

Estes trabalhadores já submeteram o sétimo pedido de apoio, referente a julho, no início deste mês, mas a Segurança Social não está a dar resposta aos requerimentos. As razões que aponta são díspares e estão a aumentar a instabilidade nestas pessoas desprovidas de rendimentos.

São desempregados que no primeiro semestre deste ano tiveram acesso direto ao AERT, depois de terminado o subsídio social de desemprego, mas que agora só podem aceder ao programa após verificação dos rendimentos do agregado. Entretanto, já foram liquidados a 26 de agosto os apoios aos outros beneficiários.

Segundo apurou o Dinheiro Vivo, os centros da Segurança Social no país estão a dar respostas muito diferentes a estes trabalhadores. Se há casos em que a notificação da Segurança Social é que o pedido está em análise, noutros é apontado um constrangimento informático, e ainda noutros a grande afluência que não tem permitido analisar o processo em tempo útil.

Em algumas situações, chega mesmo a dizer que não possui previsão de prazo de resposta. Há ainda aqueles a quem é indeferida a solicitação por não cumprir a condição de recursos. Note-se que o direito ao prolongamento por mais seis meses deste apoio depende do reconhecimento de situação de desproteção económica à data do requerimento, que é definida em função do rendimento médio mensal do agregado familiar do requerente.

