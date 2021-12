JN Hoje às 19:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, felicitou-se, esta terça-feira, com a decisão da Comissão Europeia, que aprovou o plano de Restruturação para a TAP e a ajuda estatal de 2.550 milhões de euros. O ministro reforçou, mais uma vez, a importância da companhia aérea para a balança comercial do país.

"Felizmente os nossos argumentos foram bem recebidos, o trabalho do Governo português está feito, os resultados são bons", disse o governante em conferência de imprensa realizada no ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa.

Pedro Nuno Santos acrescentou que "hoje é um dia muito importante para a TAP, para o país" e também "para o Governo português". Isto porque a TAP é um dos maiores exportadores nacionais e, por isso, tem uma importância vital para a economia do país, ao mesmo tempo que é a única companhia aérea em Portugal no negócio da "Hub and spoke", ou seja que consegue para território nacional e para a Europa também muitos milhões de passageiros de África e da América do Sul, que deixariam de passar por cá caso a Comissão Europeia não viabilizasse este plano de restruturação.

A Comissão Europeia aprovou o plano de reestruturação da TAP e a ajuda estatal de 2.550 milhões de euros, impondo que a companhia aérea disponibilize até 18 "slots" por dia no aeroporto de Lisboa.

"Hoje, na sequência da sua investigação aprofundada e dos comentários das partes interessadas e de Portugal a Comissão aprovou o plano de reestruturação proposto", indica o executivo comunitário em comunicado, especificando que "o plano de apoio assumirá a forma de 2,55 mil milhões de euros de capital próprio ou de medidas de quase-capital, incluindo a conversão do empréstimo de emergência de 1,2 mil milhões de euros em capital próprio".

O Governo entregou à Comissão Europeia, há um ano, o plano de reestruturação da TAP.

Após a Comissão Europeia ter aprovado, em 10 de junho de 2020, o apoio estatal de até 1.200 milhões de euros à TAP, a companhia teve seis meses para apresentar um plano de reestruturação que convencesse Bruxelas de que a empresa tinha viabilidade futura.

PUB

Em agosto, a Comissão Europeia admitiu recear que o auxílio de 3.200 milhões à reestruturação da TAP violasse as regras de concorrência, uma queixa que tinha sido repetida por outras companhias aéreas, como a Ryanair.