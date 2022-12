Hotelaria espera taxa de ocupação de 82% na passagem de ano

JN/Agências Hoje às 13:15 Facebook

A hotelaria espera atingir uma taxa de ocupação de 82% na passagem de ano, com destaque para a Madeira, Açores, Lisboa e também Alentejo, de acordo com um inquérito da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) divulgada esta quinta-feira.

O inquérito foi apresentado pela vice-presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, com base nas respostas de 407 estabelecimentos de hotelaria, recolhidas entre 2 e 12 de dezembro.

Assim, à data de fecho do inquérito, a taxa de ocupação a nível nacional estava nos 61%, mas a expectativa é de que, nos dias que faltam até ao período do natal e passagem de ano, atinja os 82%.

Sem surpresa, o destaque vai para a Madeira, que espera uma taxa de ocupação de 89%, seguindo-se Açores e Lisboa (86%) e também o Alentejo, que ganhou destaque durante a pandemia e tem a expectativa de alcançar uma taxa de ocupação de 84% na passagem de ano.

Conforme apontou Cristina Siza Vieira, a surpresa é o Algarve, que "está ainda com expectativas modestas" e não se espera que ultrapasse os 83%.

Face a 2021, 92% de todos os inquiridos esperam nesta passagem de ano valores de taxa de ocupação iguais ou superiores, enquanto face a 2019 (antes da pandemia) 83% dos inquiridos espera igualar ou superar.

Em termos de preço médio por quarto na hotelaria, naquele período, espera-se que se fixe em 167 euros, a nível nacional, com Lisboa no topo (218 euros), seguido do Alentejo (193 euros).

Para 86% dos inquiridos Portugal faz parte do três principais mercados, seguindo-se Espanha e Reino Unido.

"Entre greves e condições climáticas, esperemos que nada prejudique a expectativa", realçou Cristina Siza Vieira.

Questionada sobre a necessidade de reforço de mão-de-obra, a responsável disse que se vai "fazer o melhor com os trabalhadores que se tem", dado que a expectativa de contratação de por via dos circuitos de emigração ou pela reentrada de trabalhadores no setor "não está a concretizar-se".

Já para o Natal, que não é o período por excelência da hotelaria, quando o inquérito fechou a taxa de ocupação a nível nacional andava na ordem dos 42%, mas a expectativa é de fechar o período com uma taxa de 59%, com Lisboa e Madeira em destaque.

A AHP levou ainda a cabo um inquérito sobre o período da Web Summit, de 01 a 04 de novembro, em Lisboa, para perceber o impacto na hotelaria.

Foi possível concluir que, na Área Metropolitana de Lisboa, 93% dos 120 inquiridos registou uma taxa de ocupação superior a 80%, enquanto 82% dos inquiridos da cidade de Lisboa reportaram uma taxa superior a 90%.