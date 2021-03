Hotelaria e restauração "confinados" e setor dos casamentos feliz

Erika Nunes * Ontem às 22:59 Facebook

As medidas anunciadas esta quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, agradaram ao setor dos casamentos, que podem retomar atividade a partir de 19 de abril, mas deixaram um amargo de boca nos restaurantes e hotéis.

Os casamentos e batizados podem ser realizados com um máximo de 25% da lotação dos espaços a partir de 19 de abril, anunciou hoje o primeiro-ministro, adiantando que a taxa de ocupação pode subir para 50% em maio.

A partir de 19 de abril, "poderão ter lugar celebrações, como casamentos ou batizados, com uma limitação de 25% da lotação dos respetivos recintos", disse António Costa, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros que aprovou o plano de desconfinamento do país no quadro da pandemia de covid-19.

"Estamos muito satisfeitos com as medidas para o setor dos casamentos, porque corresponde à proposta que fizemos chegar aos partidos e ao Governo, foi exatamente o que pedimos: 25% dos espaços a 15 de abril e 50% a 3 de maio", disse Jorge Ferreira, do Movimento de Empresas do Setor do Casamento (MESC).

Na restauração, há menos motivos para sorrir. "Na prática, com as limitações de horários até maio, os restaurantes vão continuar em confinamento e muitos podem optar por não reabrir para trabalhar com prejuízo", disse Daniel Serra, líder das Pro.var, Associação Nacional de Restaurantes, ao olhar para a proposta do Governo para a restauração, cuja reabertura arranca a 5 de abril, a seguir à Páscoa, iniciando-se pelas esplanadas e com o limite máximo de quatro pessoas.

A próxima etapa de reabertura da restauração está marcada para 19 de abril, dia a partir do qual a restauração passa a poder voltar a ter clientes no interior, com um máximo de quatro pessoas, enquanto nas esplanadas o limite aumenta para seis pessoas, até às 22 horas ou 13 horas aos fins-de-semana e feriados.

Nestas duas fases, a restauração terá ainda de funcionar com restrições de horários, o que deixará de acontecer em 3 de maio, data a partir da qual o plano do Governo prevê que o número máximo de pessoas no interior dos restaurantes e pastelarias suba para seis e o das esplanadas para 10.

"Esperamos que não seja pretexto para o Governo aligeirar os apoios, já de si manifestamente insuficientes, na maioria dos casos de apenas 1/4 ou 1/5 do que seria preciso. E que não andem, depois, a cada 15 dias, a anunciar novos confinamentos", acrescentou Daniel Serra.

Uma posição vincada pela Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e Turismo (APHORT). "Qualquer medida de desconfinamento é bem vinda, é pena que seja tão gradual. Para a restauração continuar com tantas restrições ate maio é fundamental prolongarem o Apoiar, eliminar barreiras administrativas que impedem o acesso a muitos empresários e começar a ver em que condições estarão os que aguentaram ate agora para a retoma porque muitos adiaram dívida e contrairam créditos e vão precisar de ajuda", argumentou Nuno Rocha, vice-presidente da APHORT.

* com Augusto Correia