"Hubs" ao estilo de Silicon Valley instalam-se nos municípios do Grande Porto

Construção de novo polo em Gaia arranca em 2023 e já há "princípios de acordo" com algumas firmas. Em Gondomar, a obra para outro centro tecnológico arrancou no ano passado. Segue-se Matosinhos.

Numa espécie de réplica inspirada em Silicon Valley, na Califórnia, Estados Unidos, onde empresas como a Google, Apple e Facebook construíram as suas sedes, várias firmas preparam projetos semelhantes e elegem os municípios da Área Metropolitana do Porto para os concretizar. Apesar de manterem a alta tecnologia como fio condutor - que é, aliás, a bandeira da região americana -, os "hubs" apresentados para Gondomar, Gaia e Matosinhos querem diferenciar-se. As universidades são chamadas a entrar no jogo e, em Gaia, serão mesmo a âncora do "hub".